В Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. Футбол

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы и оштрафован на 3,2 миллиона евро по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщают информационные агентства со ссылкой на прокуратуру Испании.

Согласно испанскому законодательству, звездный португальский футболист вряд ли в самом деле угодит за решетку. Скорее всего, наказание будет переведено на двухлетний испытательный срок.

Помимо штрафа в 3,2 миллиона евро Роналду возместит ущерб налоговым органам в размере 5,7 миллиона евро. Также португалец выплатит миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока. Общая сумма, которую предстоит выплатить Роналду по названому делу в итоге составит около 19 миллионов евро.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19
КДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". ФутболКДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". Футбол
Чемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. ФутболЧемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. Футбол
Апелляция бывшего генсека ФИФА отклонена. ФутболАпелляция бывшего генсека ФИФА отклонена. Футбол
Харатин: Готовимся к Александрии со всей серьезностью. ФутболХаратин: Готовимся к Александрии со всей серьезностью. Футбол
ФК "Мариуполь" в Лиге Европы стартовал с ничьей. ФутболФК "Мариуполь" в Лиге Европы стартовал с ничьей. Футбол
Челси запросил за Морату 62 миллиона фунтов. ФутболЧелси запросил за Морату 62 миллиона фунтов. Футбол
Беседин: Нужно играть до последнего - бежать вперед и прессинговать. ФутболБеседин: Нужно играть до последнего - бежать вперед и прессинговать. Футбол
Вальверде положил глаз на Парехо. ФутболВальверде положил глаз на Парехо. Футбол
Бывшему президенту Барселоны грозит 11 лет тюрьмы. ФутболБывшему президенту Барселоны грозит 11 лет тюрьмы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости