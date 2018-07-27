В Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. Футбол
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы и оштрафован на 3,2 миллиона евро по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщают информационные агентства со ссылкой на прокуратуру Испании.
Согласно испанскому законодательству, звездный португальский футболист вряд ли в самом деле угодит за решетку. Скорее всего, наказание будет переведено на двухлетний испытательный срок.
Помимо штрафа в 3,2 миллиона евро Роналду возместит ущерб налоговым органам в размере 5,7 миллиона евро. Также португалец выплатит миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока. Общая сумма, которую предстоит выплатить Роналду по названому делу в итоге составит около 19 миллионов евро.
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