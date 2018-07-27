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"Тоттенхэм" объявил название нового стадиона "Тоттенхэм" официально объявил название нового 62-тысячного стадиона. Ему дано имя "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Фото: Twitter Первый тестовый матч на новом стадионе пройдет 27 августа, где сыграют дублирующие команды "Тоттенхэма" и "Брайтона". Ранее "шпоры" проводили домашние матчи на 36-тысячном "Уайт Харт Лейн". В настоящее время команда играет на "Уэмбли".

Спорт-Экспресс

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