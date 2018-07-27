"Тоттенхэм" объявил название нового стадиона

"Тоттенхэм" официально объявил название нового 62-тысячного стадиона.
 
Ему дано имя "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 
 
Фото "Тоттенхэм" объявил название нового стадиона
Фото: Twitter
Первый тестовый матч на новом стадионе пройдет 27 августа, где сыграют дублирующие команды "Тоттенхэма" и "Брайтона". 
 
Ранее "шпоры" проводили домашние матчи на 36-тысячном "Уайт Харт Лейн".
 
В настоящее время команда играет на "Уэмбли".


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