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2018-07-27
"Тоттенхэм" объявил название нового стадиона
"Тоттенхэм" официально объявил название нового 62-тысячного стадиона.
Ему дано имя "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Фото: Twitter
Первый тестовый матч на новом стадионе пройдет 27 августа, где сыграют дублирующие команды "Тоттенхэма" и "Брайтона".
Ранее "шпоры" проводили домашние матчи на 36-тысячном "Уайт Харт Лейн".
В настоящее время команда играет на "Уэмбли".
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