В Венгрии Ferrari выступит в трауре по поводу смерти своего экс-президента
Позавчера в возрасте 66 лет скончался экс-президент Ferrari Серджио Маркионне. У него возникли серьезные осложнения после операции на плече, связанной с онкологическим заболеванием. В результате произошло необратимое поражение головного мозга.
Серджио Маркионне оставил пост главы Ferrari лишь на днях - 21 июля 2018. Ferrari он возглавил в октябре 2014, под его руководством команда смогла осуществить техническую эволюцию и ликвидировать отставание от доминировавшего Mercedes.
В знак траура о своем экс-боссе на Гран-при Венгрии Ferrari выпустит оба болида с траурными диагональніми полосами. Кроме того, аналогичным образом будут промаркированы машины обеих клиентских команд Ferrari - Haas и Sauber.
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