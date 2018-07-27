Моуринью: СМИ наконец-то будут требовать от Ливерпуля побед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансферную активность «Ливерпуля». В летнее трансферное окно команда Юргена Клоппа уже потратила 250 миллионов фунтов.

«Я думаю, если у вас есть деньги, если вы тратите их с умом, то это лучше, чем просто держать их в банке. Проблема заключается в том, что инвестиции должны быть правильными. Мне кажется, «Ливерпуль» отлично справился с этой задачей. Каждый из их новичков является качественным игроком. Я рад за них.