Моуринью: СМИ наконец-то будут требовать от Ливерпуля побед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансферную активность «Ливерпуля». В летнее трансферное окно команда Юргена Клоппа уже потратила 250 миллионов фунтов.

«Я думаю, если у вас есть деньги, если вы тратите их с умом, то это лучше, чем просто держать их в банке. Проблема заключается в том, что инвестиции должны быть правильными. Мне кажется, «Ливерпуль» отлично справился с этой задачей. Каждый из их новичков является качественным игроком. Я рад за них.

Но в этом сезоне, возможно, СМИ наконец-то будут требовать от них побед. Траты «Ливерпуля», сделанные в течение года, могут стать рекордными в истории АПЛ. Учитывая это, а также то, что они играли в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне, будет справедливо требовать от них побед», — приводит слова Моуринью ESPN.


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