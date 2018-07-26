НБА: Энтони рассказал о причинах обмена в Атланту

Обменянный из "Оклахомы" в "Атланту" легкий форвард Кармело Энтони рассказал о причинах неудачного прошлого сезона.

Как известно, в составе "Оклахомы" в прошлом сезоне выступало очень сильное трио: Рассел Уэстбрук, Пол Джордж и Кармело Энтони. При этом Энтони в среднем набирал за матч 16,2 очков, делал 5,8 подборов и отдавал 1,3 передачи. По этим и другим причинам "Тандер" пришли к решению обменять игрока.

"Я думаю, что в прошлом году все шло слишком быстро, - цитирует Энтони Basket Info. - В конце концов, все складывалось не лучшим образом. Я прибыл в "Оклахому" незадолго до тренировочного лагеря. И они уже тогда говорили: "О, дерьмо, Мело присоединяется к нам... Вот почему мы были очень непостоянными. Время от времени мне приходилось самостоятельно находить решения, но мне никто не помогал".


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