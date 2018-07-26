Евро-2018: сборная Англии U-19 осталась без чемпионата мира
Неудача подстерегла сборную Англии на чемпионате Европы среди 19-летних в Финляндии. Сегодня британцы проиграли норвежцам в плей-офф за 5 место и потеряли путевку на ЧМ-2019 U-20, который пройдет в Польше.
В эти минуты начался поединок сборных Украины и Португалии. Победитель станет финалистом Евро-2018. Напомним, что команда Александра Петракова уже квалифицировалась на ЧМ-2019, но теперь постарается выиграть турнир в Финляндии.
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