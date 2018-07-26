Евро-2018: сборная Англии U-19 осталась без чемпионата мира

Неудача подстерегла сборную Англии на чемпионате Европы среди 19-летних в Финляндии. Сегодня британцы проиграли норвежцам в плей-офф за 5 место и потеряли путевку на ЧМ-2019 U-20, который пройдет в Польше.

В эти минуты начался поединок сборных Украины и Португалии. Победитель станет финалистом Евро-2018. Напомним, что команда Александра Петракова уже квалифицировалась на ЧМ-2019, но теперь постарается выиграть турнир в Финляндии.

Норвегия U-19 - Англия U-19 - 3:0 (0:0)
Голы: Ботхейм, 75 (1:0); Маркович, 86 (2:0); Хауге, 89 (3:0).

Full time in Finland, where our opponents added another late goal to seal a 3-0 win over the #YoungLions.

Congratulations to Norway on qualifying for next year’s #U20WC.

— England (@England) July 26, 2018


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