Евро-2018: сборная Англии U-19 осталась без чемпионата мира

Неудача подстерегла сборную Англии на чемпионате Европы среди 19-летних в Финляндии. Сегодня британцы проиграли норвежцам в плей-офф за 5 место и потеряли путевку на ЧМ-2019 U-20, который пройдет в Польше .

В эти минуты начался поединок сборных Украины и Португалии. Победитель станет финалистом Евро-2018. Напомним, что команда Александра Петракова уже квалифицировалась на ЧМ-2019, но теперь постарается выиграть турнир в Финляндии.

Норвегия U-19 - Англия U-19 - 3:0 (0:0)

Голы: Ботхейм, 75 (1:0); Маркович, 86 (2:0); Хауге, 89 (3:0).