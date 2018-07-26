Соперник, которому бросил вызов Усик, назвал свои условия для проведения боя

Тони Беллью хочет биться за все четыре пояса, которые принадлежат нашему боксеру

Соперник, которому бросил вызов Усик, назвал свои условия для проведения боя
Фото: www.boxingscene.com

Тони Беллью, вызов которому бросил абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, желает провести бой до конца этого года.

При этом британец хочет биться за все четыре пояса, которые, после победы над россиянином Муратом Гассиевым, принадлежат украинцу.

"Это невероятно. Усик мог вызвать на бой кого угодно. Это сумасшествие. Он - тот боксер, у которого все пояса и олимпийское золото на шее. В аматорском и профессиональном боксе он сделал все. Александр - на вершине бокса, на верхушке дерева, и он прокричал мое имя", - заявил Беллью в интервью BoxingScene.

"Этот бой будет за все титулы, другие расклады бессмысленны. Знаю, что он пытается убедить меня драться в супертяжелом весе. Усик попытается избежать поединка в тяжелом весе", - особо выделил британец.


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