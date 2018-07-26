Беседин: Нужно играть до последнего - бежать вперед и прессинговать. Футбол
Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился мнением о высоком прессинге, который позволяет киевлянам добывать сверхважные победы. На прошлой неделе "бело-синие" заставили ошибиться Андрея Пятова, а вчера сумели обхитрить Богдана Шуста.
- Обязательно нужно бежать и прессинговать, - сказал форвард "Динамо" в интервью программе "Профутбол". - Рано или поздно вратарь либо защитник сделают ошибку. Мы же все люди, все ошибаются. Поэтому нужно играть до последнего. И в какой-то момент получишь вознаграждение. Не так важно, забьешь ты или твоя команда. Главное, что мы сегодня победили, теперь будем готовиться к следующему матчу.
"Динамо" - "Ворскла" 1:0 (1:0)
Голы: Даллку Ард., 33 (автогол) (1:0)
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