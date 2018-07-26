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"Ювентус" победил "Баварию" в рамках Международного кубка чемпионов Криштиану Роналду в матче участие не принимал Фото: fcbayern.com В матче Международного Кубка чемпионов туринский "Ювентус" обыграл мюнхенскую "Баварию" (2:0). Встреча состоялась в Филадельфии (США) на стадионе "Линкольн Файненшел Филд". Победу чемпионам Италии принес дубль Андреа Фавилли (32-я и 40-я минуты). Стоит отметить, что звездное приобретение туринцев – Криштиану Роналду в матче участие не принимал. В другом матчах игрового дня "Ливерпуль" переиграл "Манчестер Сити" со счётом 2:1. Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" разгромил "Рому" - 4:1, а лиссабонская "Бенфика" и дортмундская "Боруссия" выявили победителя только после серии пенальти - 2:2, пенальти 4:3 в пользу португальской команды. Ранее, "Манчестер Юнайтед" и "Милан" разошлись миром в основное время 1:1, по пенальти выиграли манкунианцы 9-8.

LB.ua

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