"Ювентус" победил "Баварию" в рамках Международного кубка чемпионов

Криштиану Роналду в матче участие не принимал

"Ювентус" победил "Баварию" в рамках Международного кубка чемпионов
Фото: fcbayern.com

В матче Международного Кубка чемпионов туринский "Ювентус" обыграл мюнхенскую "Баварию" (2:0).

Встреча состоялась в Филадельфии (США) на стадионе "Линкольн Файненшел Филд".

Победу чемпионам Италии принес дубль Андреа Фавилли (32-я и 40-я минуты).

Стоит отметить, что звездное приобретение туринцев – Криштиану Роналду в матче участие не принимал.

В другом матчах игрового дня "Ливерпуль" переиграл "Манчестер Сити" со счётом 2:1.

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" разгромил "Рому" - 4:1, а лиссабонская "Бенфика" и дортмундская "Боруссия" выявили победителя только после серии пенальти - 2:2, пенальти 4:3 в пользу португальской команды.

Ранее, "Манчестер Юнайтед" и "Милан" разошлись миром в основное время 1:1, по пенальти выиграли манкунианцы 9-8.


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