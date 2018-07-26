Усик принял вызов ливерпульского "Бомбардировщика"

Как уже сообщал «СЭ», экс-чемпион мира WBC в первом тяжелом весе 35-летний британец Тони Беллью заявил о своем желании встретиться в ринге с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцем Александром Усиком.
Фото Усик принял вызов ливерпульского "Бомбардировщика"
Александр Усик. Фото: Ольга ИВАЩЕНКО, K2Promotions Ukraine
 
После блестящей победы в финале WBSS Усик во всеуслышание объявил о намерении подняться в следующую категорию и сказал: «Слышал, что Тони Беллью хочет победителя этого турнира. Он как раз боксирует в тяжелом весе. Так вот, привет мой дорогой друг, я готов!».
 
Беллью, за которым в течение его 11-летней профессиональной карьеры закрепилось прозвище «Бомбардировщик», из своего родного Ливерпуля ответил на Twitter: «Усик, я рожден быть готовым! Давай сделаем это».
 
И вот вчера World Boxing News сообщил, что боксеры дали согласие провести бой в Великобритании. А Эдди Хирн, промоутер Беллью, предположил, что поединок может состояться в октябре - ноябре.
 
По этому поводу высказал свои соображения в интервью Boxing News знаменитый тренер Джеймс Али Башир, который в течение трех лет тренировал Александра Усика.
 
«Перед боем в Москве я прогнозировал не просто победу Усика, а доминантную победу, - отметил Али Башир. - Я говорил, что он выиграет с большим разрывом по очкам или же техническим нокаутом в конце боя.
 
Знаете, чем Усик отличается от все остальных? Своей ментальностью, своей уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой.
 
Сейчас я говорю всем: Усик побьет Беллью, Паркера, Уайта (новозеландец Джозеф Паркер и британец Диллиан Уайт - чемпионы мира соответственно по версиям WBO и WBC Silver в тяжелом весе. - Прим. В.К.). Он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Беллью, но... Усик просто на голову выше остальных.
 
Я говорю это, как человек, который три года работал с Александром. У него есть то, что не присуще другим бойцам нынешнего поколения. Чтобы найти бойца с таким задором, таким «огнем», нужно вернуться лет на 25 назад. Таким тогда был чемпион мира WBC в полутяжелом весе Мэттью Саад Мухаммед», - резюмировал Джеймс Али Башир. 
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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