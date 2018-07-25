Лига чемпионов: Аякс в первом матче оказался сильнее Штурма

"Аякс" не стал брать пример с сегодняшних участников Лиги чемпионов и все же нашел путь к воротам своего соперника. Правда, оба гола "Штурму" выдались необязательными - в первом случае вратарь ошибся после дальнего удара, а во втором он уже почти взял пенальти, но Шоне сыграл на добивании. 0:2 - теперь австрийцам надо через неделю придумать что-нибудь эдакое, иначе вылета из ЛЧ будет трудно избежать.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Аякс" - "Штурм" 2:0 (1:0)



Голы: Зиеш, 15 (1:0); Шоне, 57 (2:0)



"Аякс": Онана; де Лигт; Мазрауи; Тальяфико; ван де Беек; Эйтинг (Блинд, 84); Шоне (Тадич, 66); Френки де Йонг; Зиеш; Нерес; Хунтелаар (Зерхойс, 87)



"Штурм": Зибенхандль; Авлонитис; Шпендльхофер; Марешич; Феррейра (Ловрич, 46); Кох; Хьерландер; Лакнер; Жуль; Фрайдей (Хозинер, 58); Грозурек (Хуспек, 76)



Предупреждения: - Кох, 40; Лакнер, 79