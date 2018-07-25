Бывшему президенту Барселоны грозит 11 лет тюрьмы. Футбол

Испанское гособвинение просит 11-летний тюремный срок для экс-президента "Барселоны" Сандро Роселя, который обвиняется в "отмывании" денег и создании преступной организации, которая незаконно получила более 35 миллионов долларов. 54-летний Росель был задержан в мае 2017 года и с тех пор находится под стражей, ожидая начала судебного разбирательства.

Бывший шеф каталонского гранда подозревается в "отмывании" более 35 миллионов долларов в сотрудничестве с бывшим главой Бразильской футбольной ассоциации (CBF) Рикардо Тейшейрой. Росель обвиняется в незаконной продаже маркетинговых прав "Барселоны", когда средства проводились через офшорные зоны, хотя должны были легализованы в Испании .

Согласно следствию, Росель и его соратники незаконно получили 15 миллионов евро в виде комиссионных от продажи прав на телевидение. Эта сумма якобы была выведена через фиктивные компании, созданные в Андорре. Вся операция была инициирована ФБР, когда они начали расследовать коррупцию в ФИФА в 2015 году.