Бывшему президенту Барселоны грозит 11 лет тюрьмы. Футбол
Испанское гособвинение просит 11-летний тюремный срок для экс-президента "Барселоны" Сандро Роселя, который обвиняется в "отмывании" денег и создании преступной организации, которая незаконно получила более 35 миллионов долларов. 54-летний Росель был задержан в мае 2017 года и с тех пор находится под стражей, ожидая начала судебного разбирательства.
Бывший шеф каталонского гранда подозревается в "отмывании" более 35 миллионов долларов в сотрудничестве с бывшим главой Бразильской футбольной ассоциации (CBF) Рикардо Тейшейрой. Росель обвиняется в незаконной продаже маркетинговых прав "Барселоны", когда средства проводились через офшорные зоны, хотя должны были легализованы в Испании.
Согласно следствию, Росель и его соратники незаконно получили 15 миллионов евро в виде комиссионных от продажи прав на телевидение. Эта сумма якобы была выведена через фиктивные компании, созданные в Андорре. Вся операция была инициирована ФБР, когда они начали расследовать коррупцию в ФИФА в 2015 году.
Росель был президентом "Барселоны" с 2010 по 2014 год, и под его руководством каталонцы выиграли девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов (2011) и два титула Испании. Он покинул клуб, когда против него началось расследование.
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