Динамо без проблем обыгрывает Ворсклу: смотреть победный гол. Футбол

Киевское "Динамо" с победы начало выступление в стартовавшем чемпионате Украины по футболу. В матче первого тура подопечные Александра Хацкевича обыграли на своем поле "Ворсклу" - 1:0.

Впрочем, фактор своего поля в этой игре был весьма условный: еще в межсезонье стало известно, что из-за поведения болельщиков матч "Динамо" - "Ворскла" пройдет при пустых трибунах. А тут еще и погода внесла существенные коррективны - на Киев обрушился ливень такой силы, что казалось, что вице-чемпионы Украины потеряют свое преимущество в технике.

Тем не менее, хозяева уверенно контролировали игру и не раз угрожали воротам Шуста. Тот, в свою очередь, выручив "Ворсклу" в нескольких эпизодах, на 33-й минуте допустил фатальную ошибку. Голкипер полтавчан слишком долго искал варианты для начала атаки, позволив Беседину отобрать мяч на линии штрафной. Последовал удар, и Даллку, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

Гол позволил "Динамо" сбросить обороты и занять выжидательную позицию в надежде на то, что "Ворскла", стремясь отыграться, пойдет большими силами вперед. Но излишне рисковать гости так и не стали, а стандарты у полтавчан получались откровенно прямолинейными и совершенно неопасными.

В итоге, автогол Даллку так и остался единственной результативной атакой в этом матче - 1:0 в пользу "Динамо".

Чемпионат Украины, 1-й тур

"Динамо" - "Ворскла" 1:0 (1:0)

Голы: Даллку Ард., 33 (автогол) (1:0)

"Динамо": Бойко; Кенджёра; Кадар; Цыганков; Сидорчук; Морозюк; Шабанов; Вербич; Буяльский; Шепелев В. (Шапаренко, 76); Беседин

"Ворскла": Шуст; Даллку Ард.; Чижов; Чеснаков; Кравченко Д. (Габелок, 82); Кобахидзе (Кадимян, 71); Сапай; Ребенок; Пердута; Коломоец; Кулач (Мысык, 64)

Предупреждения: Морозюк, 39 - Чижов, 37; Кравченко Д., 47; Кобахидзе, 49; Кулач, 63; Чеснаков, 83; Мысык, 84