Наполи хочет вратаря сборной Мексики

Вице-чемпион Италии "Наполи" связался с руководством бельгийского "Стандарда" по поводу возможной продажи вратаря Гильермо Очоа.

Во время летнего трансферного окна неаполитанцы уже приобрели двух вратарей Орестис Карнезис и Алекс Мерет из "Удинезе", в то время как "Наполи" покинули Пепе Рейна и Рафаэль Кабрал.

К сожалению, Мерет получил тяжелую травму на первой же тренировке "адзури", в связи с чем тренер Карло Анчелотти попросил руководство клуба еще одного вратаря.

Главным фаворитом на пост номер один в "Наполи" является вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа, чей контракт с льежским клубом заканчивается следующим летом. Мексиканец готов на сокращение своей годовой зарплаты ради перехода в "Наполи", сообщает итальянское издание "Corriere del Mezzogiorno".