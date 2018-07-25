Бондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. Футбол

Сборная Украины U-19 успешно завершила групповой этап чемпионата Европы 2018. В Финляндии украинцы сумели занять первую строчку квартета В, пробившись таким образом в полуфинал турнира. За место в финале европейского первенства «сине-желтые» поборются со сборной Португалии, которая два года назад стала чемпионом Европы в возрастной категории до 17-ти лет. Сейчас футболисты повзрослели и желают повторить успех уже на более высоком уровне. Впрочем, наши ребята готовы дать им бой.

Валерий Бондарь, игрок сборной Украины U-19:
- Мы всей командой поставили перед собой задачу – выход в финал. Будем серьезно готовиться. Сейчас главное – пройти период восстановления, все процедуры. Нас ждет очень серьезный соперник.

Алексей Хахлев, игрок сборной Украины U-19:
- Думаю, Португалию сильно представлять не надо. Это действующие чемпионы Европы в возрастной категории до 17-ти лет. Это команда топ-уровня.

Украинским юношам противостоять придется не только оппоненту. Также нужно будет подстраиваться под погодные условия. Полуфинальный матч запланирован на 15 часов, а в такое время в Финляндии стоит 30-ти градусная жара.

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины U-19:
- Погодные условия? Конечно, ребятам тяжело – такое солнце, 30 градусов жары. Ничего, будем играть. Соперник находится в таких же условиях.


Terrikon со ссылкой на ТК "Футбол"


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