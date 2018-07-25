Пашалич отправляется в Серию А

Предстоящий сезон центральный полузащитник "Челси" Марио Пашалич проведет на правах аренды в Серии А в составе "Аталанты", сообщает официальный сайт синих.

23-летний игрок перебрался на «Стэмфорд Бридж» в 2014 году из «Хайдука» и представлял Хорватию на уровне основной сборной.

Пашалич провел неплохой сезон 2017/18 в составе московского «Спартака», приняв участие в 28-ми матчах, включая матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сезон 2016/17 хорватский полузащитник провел на правах аренды в составе "Милана".

В понедельник Пашалич отыграл второй тайм за "Челси" в предсезонном товарищеском матче с "Перт Глори", а теперь отправляется в Серию А и продолжит профессиональное развитие в "Аталанте".


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