Источник: Шахтер отказал Атлетико в продаже Исмаили. Футбол

В межсезонье мадридский "Атлетико" предпринимал попытки приобрести защитника "Шахтера" и кандидата в сборную Бразилии Исмаили. Об этом в эфире канала "Футбол 1" сообщил авторитетный комментатор Виктор Вацко.

Донецкий клуб ответил "матрасникам" отказом. Как известно, Исмаили заключил с "горняками" новый контракт на 5 лет, в котором предусмотрена внушительная сумма отступных - 100 миллионов евро.

Ранее Исмаили признался, что собирается играть в "Шахтере" до конца своей профессиональной карьеры. "Думаю о том, чтобы играть в футбол до 33-34 лет. Я счастлив здесь и чувствую себя великолепно. Выступать в "Шахтере" - честь для меня. Возможно, именно здесь я завершу свою карьеру", - отметил бразилец.


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