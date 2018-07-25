НХЛ: Нельсон согласовал контракт с Айлендерс

Брок Нельсон согласился подписать однолетний контракт с "Нью-Йорк Айлендерс" и, таким образом, избежал слушаний в арбитраже, назначенных на 3 августа, сообщает официальный сайт НХЛ .

Финансовые условия сделки не разглашаются.

В минувшем сезоне 26-летний форвард провел 82 матча за "Айлендерс", набрав в них 35 (19+16) очков. 1 июля он получил статус ограниченно свободного агента.

Нападающий забрасывал не менее 20 шайб за чемпионат в течение трех сезонов подряд (с 2014 по 2017 годы) и пропустил только две игры за четыре последних года.