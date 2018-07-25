НХЛ: Нельсон согласовал контракт с Айлендерс
Брок Нельсон согласился подписать однолетний контракт с "Нью-Йорк Айлендерс" и, таким образом, избежал слушаний в арбитраже, назначенных на 3 августа, сообщает официальный сайт НХЛ.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне 26-летний форвард провел 82 матча за "Айлендерс", набрав в них 35 (19+16) очков. 1 июля он получил статус ограниченно свободного агента.
Нападающий забрасывал не менее 20 шайб за чемпионат в течение трех сезонов подряд (с 2014 по 2017 годы) и пропустил только две игры за четыре последних года.
Нельсон был задрафтован "Нью-Йорком" в первом раунде под 30-м номером в 2010 году. В регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл в общей сложности 398 матчей и записал в них на свой счет 188 (99+89) очков, а также 7 (3+4) баллов в 18 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.
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25.07.2018 12:22