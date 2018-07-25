В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
В Швейцарии стартовало футбольное первенство
В стартовом матче чемпионата Швейцарии по футболу двукратный чемпион страны футбольный клуб "Сьон" принимал "Лугано".
На 4-й минуте поединка случился курьезный эпизод. Полузащитник гостей Драган Михайлович попытался сильным ударом вперед разрядить обстановку вблизи собственной штрафной площади.
При этом удар получился настолько сильным и точным, что мяч опустился "за шиворот" голкиперу "Сьона".
Таким образом счет в матче был открыт.
Стоит добавить, что "Лугано" переиграл "Сьон" со счетом 2:1.
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