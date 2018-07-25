В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол

В Швейцарии стартовало футбольное первенство

В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров
Фото: escudosfutebolbotao.blogspot.com

В стартовом матче чемпионата Швейцарии по футболу двукратный чемпион страны футбольный клуб "Сьон" принимал "Лугано".

На 4-й минуте поединка случился курьезный эпизод. Полузащитник гостей Драган Михайлович попытался сильным ударом вперед разрядить обстановку вблизи собственной штрафной площади.

При этом удар получился настолько сильным и точным, что мяч опустился "за шиворот" голкиперу "Сьона".

Таким образом счет в матче был открыт.

Стоит добавить, что "Лугано" переиграл "Сьон" со счетом 2:1.


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