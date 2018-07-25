Болельщики Десны за полдня раскупили весь тираж сезонных абонементов

Сегодня матчами с участием наших грандов завершится стартовый тур чемпионата. "Шахтер" будет гостить у дебютанта Премьер-лиги "Десны", а "Динамо" примет в Киеве "Ворсклу".

На первом в истории Чернигова матче вышки, да еще и с действующим чемпионом страны, прогнозируемо ожидается аншлаг. "В субботу за полдня был раскуплен весь тираж сезонных абонементов (600 штук), а в воскресенье за три часа размели 5000 билетов на матч, поступившие в кассы", — рассказал пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко. А вот "горняки" рассчитывать на поддержку своих болельщиков не смогут — гостевой сектор будет закрыт согласно решению КДК ФФУ. Это наказание за поведение "оранжево-черной" торсиды на матче заключительного тура минувшего сезона против "Динамо".

В воскресенье "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема, а настоятель храма принял предложение команды посетить матч с "Шахтером".

Кстати, "горняки" сегодня впервые опробуют новую выездную форму, презентованную накануне. Она выполнена в необычной для "Шахтера" серо-бежевой цветовой гамме.


Terrikon со ссылкой на Сегодня


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