Гвардиола: Ливерпуль с его историей всегда является претендентом на титул
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отдал должное истории мерсисайдцев.
- Что касается претендентов на чемпионство, то таких команд в Англии много. И мы лишь одни из них. Считаю, что "Ливерпуль" тоже претендент на титул. С такой великолепной историей они всегда будут в числе фаворитов Премьер-лиги, - отметил Гвардиола в интервью изданию Sky Sports.
Напомним, в минувшем сезоне подопечные Юргена Клоппа смогли финишировать в топ-четвёрке национального первенства, гарантировав себе место в основной сетке Лиги чемпионов. Кроме того, "красные" дошли до финала ЛЧ-2017/18, но в Киеве уступили "Реалу". Что касается "Манчестер Сити", то "горожане" являются действующими чемпионами Англии.
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25.07.2018 12:15