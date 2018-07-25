Гвардиола: Ливерпуль с его историей всегда является претендентом на титул

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отдал должное истории мерсисайдцев.

- Что касается претендентов на чемпионство, то таких команд в Англии много. И мы лишь одни из них. Считаю, что "Ливерпуль" тоже претендент на титул. С такой великолепной историей они всегда будут в числе фаворитов Премьер-лиги, - отметил Гвардиола в интервью изданию Sky Sports.