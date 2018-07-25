Реал намерен пригласить Льориса

Голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса хотят видеть в Испании . По информации издания The Sun, мадридский "Реал" готов заплатить за 31-летнего француза 60 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем, "шпоры" не горят желанием отпускать чемпиона мира, контракт с которым действует до лета 2022-го года. Поэтому навряд ли старания "сливочных" увенчаются успехом.

Напомним, опытный страж ворот лондонской команды принял участие в 36 встречах последнего розыгрыша АПЛ, выдав 16 сухих матчей. Льорис пропустил 35 мячей (средний показатель - 0,97 за игру). Что касается чемпионата мира-2018, то Уго защищал цвета национальной команды в 6 поединках (с датчанами сыграл Стив Манданда). Всего за турнир "трёхцветным" забили 6 голов.