Реал намерен пригласить Льориса
Голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса хотят видеть в Испании. По информации издания The Sun, мадридский "Реал" готов заплатить за 31-летнего француза 60 миллионов фунтов стерлингов.
Впрочем, "шпоры" не горят желанием отпускать чемпиона мира, контракт с которым действует до лета 2022-го года. Поэтому навряд ли старания "сливочных" увенчаются успехом.
Напомним, опытный страж ворот лондонской команды принял участие в 36 встречах последнего розыгрыша АПЛ, выдав 16 сухих матчей. Льорис пропустил 35 мячей (средний показатель - 0,97 за игру). Что касается чемпионата мира-2018, то Уго защищал цвета национальной команды в 6 поединках (с датчанами сыграл Стив Манданда). Всего за турнир "трёхцветным" забили 6 голов.
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