На Гран-при Венгрии Себастьян Феттель должен победить

По крайней мере, так полагают букмекеры. Неудача немецкого пилота на трассе в Хоккенхайме их нимало не смущает - они верят в Феттеля и, очевидно, полагают, что такая мини-катастрофа, наоборот, заставит его мобилизоваться и показать все лучшее, на что он способен.

Ставки на победу Феттеля принимаются по самому благоприятному коэффициенту 2.87. Перспективы Льюиса Хэмилтона и его болида Mercedes, не самого стабильного в последнее время, видятся в менее радужном свете - 3.75. Почти такие же шансы на победу имеет молодой Макс Ферстаппен из Red Bull - 4.33. Немногим меньше - у его товарища по команде Даниэля Риккардо - 5.00. Остальные пилоты заметно уступают этой четверке.

Гран-при Венгрии пройдет в ближайший уик-энд на трассе "Хунгароринг". Это последняя гонка перед традиционным месячным перерывом в сезоне Формулы-1, накрывающим почти весь август.