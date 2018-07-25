На Гран-при Венгрии Себастьян Феттель должен победить
По крайней мере, так полагают букмекеры. Неудача немецкого пилота на трассе в Хоккенхайме их нимало не смущает - они верят в Феттеля и, очевидно, полагают, что такая мини-катастрофа, наоборот, заставит его мобилизоваться и показать все лучшее, на что он способен.
Ставки на победу Феттеля принимаются по самому благоприятному коэффициенту 2.87. Перспективы Льюиса Хэмилтона и его болида Mercedes, не самого стабильного в последнее время, видятся в менее радужном свете - 3.75. Почти такие же шансы на победу имеет молодой Макс Ферстаппен из Red Bull - 4.33. Немногим меньше - у его товарища по команде Даниэля Риккардо - 5.00. Остальные пилоты заметно уступают этой четверке.
Гран-при Венгрии пройдет в ближайший уик-энд на трассе "Хунгароринг". Это последняя гонка перед традиционным месячным перерывом в сезоне Формулы-1, накрывающим почти весь август.
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