Выпущен документальный фильм о победе Усика в Москве

WBSS показала, что происходило вокруг финального боя в Москве

Выпущен документальный фильм о победе Усика в Москве
Фото: boxingscene.com

21 июля в Москве состоялся финальный поединок Всемироной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем поясов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), в котором украинский боксер деклассировал своего соперника и единогласным решением судей стал абсолютным чемпионом мира.

Отметим, Усик стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике наш боксер нанес почти тысячу ударов за бой, что почти в 3 раза больше, чем его соперник.

WBSS подготовило документальный фильм о событиях вокруг финального боя суперсерии:


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