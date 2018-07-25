Выпущен документальный фильм о победе Усика в Москве
WBSS показала, что происходило вокруг финального боя в Москве
21 июля в Москве состоялся финальный поединок Всемироной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем поясов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), в котором украинский боксер деклассировал своего соперника и единогласным решением судей стал абсолютным чемпионом мира.
Отметим, Усик стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.
По статистике наш боксер нанес почти тысячу ударов за бой, что почти в 3 раза больше, чем его соперник.
WBSS подготовило документальный фильм о событиях вокруг финального боя суперсерии:
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