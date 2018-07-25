Реал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол

Мадридский "Реал" не планирует расставаться со своим полузащитником Тони Кроосом.

Как сообщает издание Tuttosport, "Манчестер Юнайтед" запрашивал у испанских коллег информацию о возможности приобретения 28-летнего футболиста. В "Королевском клубе" ответили, что готовы отпустить своего игрока в том случае, если получат за Крооса не меньше 500 миллионов евро. По всей видимости, "сливочные" просто хотят оставить хавбека на "Сантьяго Бернабеу", а также пресечь дальнейшие трансферные слухи.

Напомним, что в Мадрид Кроос перебрался летом 2014 года из немецкой "Баварии". Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Тони принял участие в 27 встречах Примеры, отметившись 5 голами и 7 ассистами.