Эрикссон возглавит сборную Ирака. Футбол

Экс-наставник сборной Англии Свен-Горан Эрикссон вернётся к тренерской работе. По информации Sky Sports, 70-летний шведский специалист готов возглавить сборную Ирака.

Стороны успешно провели переговоры, а сейчас обсуждают последние нюансы соглашения. Ожидается, что контракт может быть подписан на следующей неделе.

Напомним, что в последние годы Эрикссон сотрудничал с китайскими клубами - успел побыть у руля "Гуанчжоу Фули", Шанхай СИПГ и "Шеньчжень".

Свою нынешнюю известность коуч получил благодаря работе с "Ромой", "Фиорентиной", "Лацио" и сборной Англии. Он возглавлял "трёхцветных" с 2001 по 2006 гг. Тогда британцы достигли четвертьфиналов трех подряд главных футбольных форума - двух чемпионатов мира и одного чемпионата Европы.