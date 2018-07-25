Эрикссон возглавит сборную Ирака. Футбол
Экс-наставник сборной Англии Свен-Горан Эрикссон вернётся к тренерской работе. По информации Sky Sports, 70-летний шведский специалист готов возглавить сборную Ирака.
Стороны успешно провели переговоры, а сейчас обсуждают последние нюансы соглашения. Ожидается, что контракт может быть подписан на следующей неделе.
Напомним, что в последние годы Эрикссон сотрудничал с китайскими клубами - успел побыть у руля "Гуанчжоу Фули", Шанхай СИПГ и "Шеньчжень".
Свою нынешнюю известность коуч получил благодаря работе с "Ромой", "Фиорентиной", "Лацио" и сборной Англии. Он возглавлял "трёхцветных" с 2001 по 2006 гг. Тогда британцы достигли четвертьфиналов трех подряд главных футбольных форума - двух чемпионатов мира и одного чемпионата Европы.
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