Дембеле раздражен трансфером Малкома
После покупки "Барселоной" нападающего Малкома, другой форвард команды Усман Дембеле задался вопросом о своем будущем. Напомним, что Дембеле был куплен у дортмундской "Боруссии", но из-за травм не смог проявить себя полностью.
При этом статус чемпиона мира в составе сборной Франции в испанском клубе неоднократно ставился под сомнение местной прессой, а с приходом в команду Малкома у Дембеле появился прямой конкурент.
По информации Кадены Коуп, Дембеле намерен изучить возможность перехода из "Барселоны" в другой клуб. Более того, француз раздражен тем, что "Барселона" купила другого нападающего.
В то же время издание сообщает, что "Барселона" и ее главный тренер Эрнесто Вальверде не стремится расставаться с Дембеле. Рулевой команды уверен в совместимости обоих нападающих в "Барселоне".
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