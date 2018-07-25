Дембеле раздражен трансфером Малкома

После покупки "Барселоной" нападающего Малкома, другой форвард команды Усман Дембеле задался вопросом о своем будущем. Напомним, что Дембеле был куплен у дортмундской "Боруссии", но из-за травм не смог проявить себя полностью.

При этом статус чемпиона мира в составе сборной Франции в испанском клубе неоднократно ставился под сомнение местной прессой, а с приходом в команду Малкома у Дембеле появился прямой конкурент.

По информации Кадены Коуп, Дембеле намерен изучить возможность перехода из "Барселоны" в другой клуб. Более того, француз раздражен тем, что "Барселона" купила другого нападающего.

В то же время издание сообщает, что "Барселона" и ее главный тренер Эрнесто Вальверде не стремится расставаться с Дембеле. Рулевой команды уверен в совместимости обоих нападающих в "Барселоне".


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