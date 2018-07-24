Лига чемпионов: Црвена Звезда и Шкендия побеждают дома

Сегодняшние поединки квалификации Лиги чемпионов в основном складывались в пользу домашних команд. Так, "Шкендия" на своем поле одолела "Шериф" в один мяч. Что касается "Црвены Звезды" и "Судувы", тот тут сербам удалась даже более убедительная победа - крупная.

В который раз разочаровала своих болельщиков неудачей на евроарене варшавская "Легия". Чемпион Польши год назад был остановлен в Лиге чемпионов "Астаной", а в этот раз, судя по всему, ничего не сможет поделать со "Спартаком" из Трнавы. Гости еще в первые шесть минут создали два убойных момента у ворот "Легии", и, несмотря на неудачу в дебюте, довольно быстро открыли счет - на 16-й минуте практически с линии штрафной точно пробил Грендель. После перерыва хозяева больше владели мячом, но, по сути, так и не побеспокоили голкипера словацкого клуба. А уже в компенсированное арбитром время вышедший на замену Власко перебросил вышедшего далеко из ворот голкипера "Легии" - 2:0.

2018-19, Лига Чемпионов

Игровой день : 2018-07-24

"Астана" - "Мидтъюлланд" 2:1 (1:0)

Голы: Кляйнхайслер, 31 (1:0); Викхейм, 51 (1:1); Кляйнхайслер, 94 (2:1)

Предупреждения: Ричард Алмейда, 81 - Саннех, 19; Поульсен Я., 70

"ЧФР Клуж" - "Мальмё" 0:1 (0:1)

Голы: Страндберг, 45 (0:1)

Предупреждения: Омрани, 71; Камора, 77 - Далин, 79

"Динамо З" - "Хапоэль Б-Ш" 5:0 (2:0)

Голы: Хайрович, 22 (1:0); Оршич, 28 (2:0); Адеми, 51 (3:0); Адеми, 62 (4:0); Будимир, 83 (5:0)

Предупреждения: Стоянович П., 4; Хайрович, 5; Гояк, 92 - Битон, 48; Таха, 49

"Црвена Звезда" - "Судува" 3:0 (2:0)

Голы: Эбесилио, 23 (1:0); Радоньич Н., 36 (2:0); Радоньич Н., 58 (3:0)

"Шкендия" - "Шериф" 1:0 (1:0)

Голы: Ибраими, 24 (1:0)

"Легия" - "Спартак Тр." 0:2 (0:1)

Голы: Грендель, 16 (0:1); Власко, 93 (0:2)

Предупреждения: Канте, 60; Филиппс, 67; Вешович, 73

"ПАОК" - "Базель" 2:1 (1:0)

Голы: Каньяс, 32 (1:0); Прийович, 80 (2:0); Аети, 82 (2:1)

Предупреждения: - Серей Дье, 35; Штокер, 69; Фрай, 75




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