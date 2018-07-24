Легия хочет избавиться от Эдуардо и как можно скорее

Варшавская "Легия" в итоге оказалась не в восторге от перехода Эдуардо да Силвы, которого польские чемпионы подписали в качестве свободного агента в январе. Тогда 35-летний нападающий заключил с польским клубом однолетний контракт.

По информации ??портала legia.net, руководство клуба хочет расстаться с Эдуардо, не дожидаясь истечения контракта, заканчивающегося в декабре.

"Если появится предложение от другого клуба, то никто не будет создавать проблемы с бесплатным уходом. Эдуардо не нужен в столице, и никто не захочет продлевать сотрудничество", - пишут инсайдеры портала.

Теперь все в руках агента Эдуардо, который ищет для него новую команду. Он уже отправил предложение бразильскому "Васко де Гама", однако клуб отклонил предложение из-за другой концепции комплектования команды.

Интересно, что сам хорватский нападающий несколько дней назад признался, что хотел бы вернуться в Бразилию. Этот план может реализоваться очень скоро.

"После истечения срока контракта моим приоритетом будет остаться в Рио с моими детьми. Тогда я хотел бы посвятить себя им", - заявил Эдуардо.

35-летний форвард в своей карьере играл в загребском "Динамо", лондонском "Арсенале", донецком "Шахтере", "Фламенго" и "Атлетико Параненсе". В "Легии" у него было хорошее начало, однако с каждой следующей встречей ему не доставало физических сил. За полсезона он принял участие в 12 матчах за варшавян, но ни в одной игре не сумел отличиться.


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