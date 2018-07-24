Бавария установила трансферный рекорд МЛС за 17-летнего канадца

Мюнхенская "Бавария" приобрела права на 17-летнего атакующего полузащитника Альфонсо Дэйвиса из команды "Ванкувер Уайткэпс", подтвердил президент немецкого клуба Ули Хёнесс. По информации "Бильд", за него будет выплачено 13 миллионов долларов, и при определенных условиях сумма может увеличиться до 20 миллионов. Это новый трансферный рекорд для североамериканской МЛС.

Канадец либерийского происхождения присоединится к "Баварии" в Филадельфии, где команда готовится к сезону. Там он будет пройдет медицинский осмотр, а затем подпишет контракт. После этого тинейджер вернется в Ванкувер, чтобы доиграть сезон, а в Мюнхен он приедет только в январе, когда достигнет совершеннолетия.

"Я лично его не видел, но исполнительному директору Хасану Салихамидчичу он понравился", - признался Хёнесс.

Отметим, что на счету 17-летнего таланта уже пять матчей за национальную команду Канады, в которых он забил три мяча.