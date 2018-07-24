Лига чемпионов: ПАОК без Хачериди пропустил дома от Базеля

Греческий ПАОК Евгениев Шахова и Хачериди принимало дома сильный "Базель". Команде Развана Луческу удалось забить швейцарцам, но затем они пропустили гостевой гол, что несколько смазало впечатления от победы со счетом 2:1. Шахов вышел на замену в концовке, а вот Хачериди остался в запасе. Возможно, экс-динамовец сыграет в ответном поединке.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

ПАОК - "Базель" 2:1 (1:0)

Голы: Каньяс, 32 (1:0); Прийович, 80 (2:0); Аети, 82 (2:1)

ПАОК: Пашалакис; Варела Ф.; Креспо Х.; Лео Матос; Виейринья; Маурисио; Лимниос (Шахов, 92); Каньяс; Пелькас; Лео Жаба (Эль-Каддури О., 72); Прийович (Варда, 83)

"Базель": Омлин; Баланта; Риверос Б.; Сухи; Серей Дье; Штокер; Фрай; Петретта (Кайзер, 44); Дзуффи; Оберлин (Калулу, 62); Аети (Буа, 94)

Предупреждения: - Серей Дье, 35; Штокер, 69; Фрай, 75




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