Аргентинская федерация объявила решение Месси. Футбол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжит играть за национальную команду и после очередного фиаско на большом футбольном турнире. Из-за раннего вылета с чемпионата мира были опасения, что самая большая звезда аргентинского футбола может объявить о завершении выступлений за сборную, как это было в 2016 году.

"Лео будет продолжать играть за Аргентину, но теперь мы должны оставить его в покое", - заявил президент местной федерации Клаудио Фабиан Тапия.

"Мы несколько раз с ним списывались. Сейчас он наслаждается отдыхом со своей семьей. Единственное, о чем мы говорили, это то, что он продолжит играть за сборную. Мы не говорили о чемпионате мира 2018 года или о чем-то еще" , - добавил Тапия в интервью S?per Mitre Deportivo.

"Месси сильно переживал вылет из 1/8 финала на Кубке мира. Аргентине он необходим как на поле, так и с финансовой точки зрения", - добавил глава АФА.

"Альбиселесте" в данный момент без тренера после увольнения Хорхе Сампаоли. Ожидается, что его назначат в августе.


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