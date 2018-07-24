В Испании возобновили дело о пересадке печени Абидалю. Футбол
Прокуратура Испании приняла решение возобновить рассмотрение дела о пересадки печени бывшему футболисту «Барселоны» Эрику Абидалю.
В пятницу надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд «прояснить детали и тщательнее установить личность донора».
Напомним, в 2011 году Абидалю была диагностирована раковая опухоль печени, а в 2012 году он был успешно прооперирован. В настоящий момент француз занимает пост технического директора «Барселоны».
Ранее сообщалось, что бывший президент «Барселоны» Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. Официально же донором француза являлся его двоюродный брат Жерар.
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