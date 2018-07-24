Барселона выиграла у Ромы борьбу за Малкома. Футбол
Как утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, нападающий «Бордо» Малком продолжит карьеру в «Барселоне».
Напомним, что «Рома» вчера официально объявила, что договорилась с «Бордо» о трансфере 21-летнего бразильца. Сообщалось, что итальянцы заплатят 32 миллиона и 4 миллиона в качестве бонусов.
Малком уже готовился к вылету в Рим для подписания контракта с «Ромой», но в борьбу за футболиста неожиданно включилась «Барселона». «Бордо» и агенты игрока, несмотря на предварительную договоренность с «Ромой», приняли предложение каталонцев, которые согласились заплатить за Малкома 41 миллион евро. С футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет.
По информации Ди Марцио, на переходе Малкома в «Барселону» настоял его нынешний клуб и агенты игрока. При этом «Рома» сделала «Бордо» улучшенное предложение, но получила отказ.
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