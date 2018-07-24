Серж Гнабри в предвкушении турне по США вместе с Баварией

В интервью fcbayern.com новичок "Баварии" Серж Гнабри поделился мнением о старте предсезонной подготовки команды.

- После года в "Хоффенхайме" теперь ты окончательно перебрался в "Баварию". Чего стоит ожидать от тебя болельщикам в новом сезоне?

- Многого. Даже много такого, о чем я сам не подозреваю. Я стараюсь каждый день становиться лучше и выкладываться на максимум. Надеюсь, что я смогу помочь команде и "Баварии". Надеюсь вместе мы отлично проведем время.

- 10 июля ты приступил к тренировкам в общей группе после того, как полностью восстановился. Какое чувство ты испытал?

- Очень приятное. Было здорово наконец-то начать тренироваться вместе с парнями, а не работать индивидуально. Я в Мюнхене с мая, а весь июнь тренировался в одиночку. Сейчас работа доставляет намного больше удовольствия. Сейчас я снова чувствую, что я в команде. Раньше мне очень не доставало этого чувства.

- Команда проведет одну неделю в США в рамках предсезонной подготовки. Место назначения тебе определенно по душе, не так ли?

- Да, летом я был в отпуске в Лос-Анджелесе. Там царит классная атмосфера, мне нравится такой стиль жизни. Все не так, как в Германии. Поэтому я в предвкушении этого турне.

- Твои ожидания от турне по США и матчей против "Манчестер Сити" и "Ювентуса"?

- Это будет очень хорошее время, хотя при этом мы будем очень интенсивно тренироваться. Во время туре мы сможем еще больше сплотиться как команда и стать лучше. Я в предвкушении встречи с болельщиками, которые так далеко от нас. Во время этого турне мы сможем стать к ним чуть ближе. Будет здорово. Также нам предстоят два классных матча против двух классных соперников.