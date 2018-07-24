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2018-07-24
В роSSийской легкой атлетике очередной допинговый скандал
Два роSSийских легкоатлета дисквалифицированы на 4 года
РоSSийские легкоатлеты Владислав Гринчук (многоборье) и Юлия Ступина (бег) дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт ВсероSSийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
25-летний Гринчук наказан за наличие в допинг-пробе туринабола.
В допинг-пробе 20-летней Ступиной найдены запрещенные субстанции оксандролон и туаминогептан.
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