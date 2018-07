Гвардиола кричит на игроков: вы меня ненавидите, ребята!

В публичном пространстве появились уникальные кадры из монолога Хосепа Гвардиолы на английском языке в раздевалке "Манчестер Сити". Видео - трейлер из документального фильма "Все или ничего - "Манчестер Сити".

"Я буду защищать вас до последнего дня нашей жизни на пресс-конференциях, но здесь, однако, я скажу вам всю правду", - начинается видео, показывающее, как Пеп сердито кричит на игроков, а они слушают с поникшими головами и унылыми лицами.

"Сегодня я не видел желания победить. Я его не видел. Некоторые из вас играют лучше, когда я на вас злюсь. Получается, что вы ненавидите меня, вы меня ненавидите, ребята! Нет проблем. Но на каждой тренировке, на каждой игре, вы должны быть готовы. Я знаю ваши возможности. Я знаю, что ты одаренный игрок. Но чтобы стать лучшей командой, вам нужно научиться играть на кураже", - продолжил Пеп.

Видео закончилось словами спортивного директора Чики Бегиристайна.