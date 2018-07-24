Гвардиола кричит на игроков: вы меня ненавидите, ребята!

В публичном пространстве появились уникальные кадры из монолога Хосепа Гвардиолы на английском языке в раздевалке "Манчестер Сити". Видео - трейлер из документального фильма "Все или ничего - "Манчестер Сити".

"Я буду защищать вас до последнего дня нашей жизни на пресс-конференциях, но здесь, однако, я скажу вам всю правду", - начинается видео, показывающее, как Пеп сердито кричит на игроков, а они слушают с поникшими головами и унылыми лицами.

"Сегодня я не видел желания победить. Я его не видел. Некоторые из вас играют лучше, когда я на вас злюсь. Получается, что вы ненавидите меня, вы меня ненавидите, ребята! Нет проблем. Но на каждой тренировке, на каждой игре, вы должны быть готовы. Я знаю ваши возможности. Я знаю, что ты одаренный игрок. Но чтобы стать лучшей командой, вам нужно научиться играть на кураже", - продолжил Пеп.

Видео закончилось словами спортивного директора Чики Бегиристайна.

'Some of you play better when you're angry with me so if you hate me, hate me!' Pep Guardiola's rallying call for Man City stars revealed as Amazon Prime documentary shows fans, dressing room team-talks – and slamming doors https://t.co/cbJCGxM0iH pic.twitter.com/lofHzOulfj

— MailOnline Sport (@MailSport) 23 июля 2018 г.


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