Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев

Шестикратный Олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за введение запрещенных внутривенных инфузий, заявило Американское антидопинговое агентство (USADA).

33-летний Лохте опубликовал фотографию в социальной сети, где видно, чем ему вводят внутривенное вливание в одной из клиник, а последующее расследование показало, что, хотя это было разрешенное вещество, но был превышен допустимый уровень в 100 миллилитров за 12-часовой период без использования соответствующего терапевтического исключения (TUE).

Приговор Лохте начал действовать с 24 мая, когда был засечена недопустимая инфузия. В USADA отметили, что пловец полностью сотрудничал со следствием.

Лохте является 39-кратным чемпионом мира на короткой и длинной воде. Действующий рекордсмен мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием в 50-метровом бассейне, 200 и 400 метров комплексным плаванием в 25-метровом бассейне. Лучший пловец мира 2010 и 2011 годов, прервав четырехлетнюю гегемонию Майкла Фелпса. Также у Лохте 12 олимпийских медалей – это второй результат в истории среди пловцов. Больше наград только у того же Фелпса.


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