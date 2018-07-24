Ольга Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира по фехтованию
Сильнейшая украинская саблистка выбыла на ранней стадии турнира
На проходящем в китайском Уси чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан проиграла поединок стадии 1/16 финала представительнице Китая Яци Шао (13:15) и покинула турнир.
Будучи сеянной под первым номером, наша сильнейшая саблистка начала соревноваться в туре прямого выбывания. На стадии 1/32 финала Харлан легко разделалась с канадкой Мариссой Понич (15:7), а уже в следующем туре сложила оружие.
Таким образом, Ольга Харлан не смогла защитить титул сильнейшей саблистки мира, который она завоевала год назад в Лейпциге.
Добавим, что вместе с лидером сборной прекратила борьбу еще одна наша соотечественница - Алина Комащук, которая в 1/32 финала проиграла итальянке Ирен Векки (12:15), которая, в свою очередь, ранее выбила украинку Юлию Бакастову (15:7).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.07.2018 15:10