Дебют Гран-при Майами перенесли на 2020 год

Гран-при Майами в календаре Формулы-1 на следующий сезон не будет. Теперь дебют этой гонки запланирован на 2020. О таком решении руководства серии сообщил Шон Братчес, коммерческий директор ее владельца - компании Liberty Media.

Проблему Братчес сформулировал довольно обтекаемо:

"В последние месяцы мы вместе с промоутером Стивеном Россом и властями Майами работали над реализацией нашей мечты привезти Формулу-1 в этот город и добились прогресса, однако это были сложные переговоры. Мы рассчитывали на то, чтобы предоставить болельщикам и командам лучшие условия, но в 2019 году это сделать невозможно. Мы продолжаем работать на перспективу и приняли решение отложить гонку в Майами до сезона 2020 года".