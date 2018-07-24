Дебют Гран-при Майами перенесли на 2020 год

Гран-при Майами в календаре Формулы-1 на следующий сезон не будет. Теперь дебют этой гонки запланирован на 2020. О таком решении руководства серии сообщил Шон Братчес, коммерческий директор ее владельца - компании Liberty Media.

Проблему Братчес сформулировал довольно обтекаемо:

"В последние месяцы мы вместе с промоутером Стивеном Россом и властями Майами работали над реализацией нашей мечты привезти Формулу-1 в этот город и добились прогресса, однако это были сложные переговоры. Мы рассчитывали на то, чтобы предоставить болельщикам и командам лучшие условия, но в 2019 году это сделать невозможно. Мы продолжаем работать на перспективу и приняли решение отложить гонку в Майами до сезона 2020 года".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
Ливерпуль может сделать Алисона самым дорогим голкипером в мире. ФутболЛиверпуль может сделать Алисона самым дорогим голкипером в мире. Футбол
Испанские СМИ: Зидан возвращается в Ювентус!Испанские СМИ: Зидан возвращается в Ювентус!
Тайсон вернется в Шахтер 20 июля, но с Динамо не сыграет. ФутболТайсон вернется в Шахтер 20 июля, но с Динамо не сыграет. Футбол
"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Льюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при ГерманииЛьюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при Германии
Чудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при ГерманииЧудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при Германии
Талисманы Олимпиады-2020 в Токио получили именаТалисманы Олимпиады-2020 в Токио получили имена
Гран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьереГран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьере
Гран-при Майами предложен необычайно долгосрочный контрактГран-при Майами предложен необычайно долгосрочный контракт
Хэмилтону отдают победу в Гран-при ГерманииХэмилтону отдают победу в Гран-при Германии
Президент ФФФ: У Дешама контракт до 2020 года. ФутболПрезидент ФФФ: У Дешама контракт до 2020 года. Футбол
Гран-при Майами мешает Формуле-1 спокойно смотреть в будущееГран-при Майами мешает Формуле-1 спокойно смотреть в будущее
Гран-при Великобритании: Феттель побеждает, Хэмилтон спасаетсяГран-при Великобритании: Феттель побеждает, Хэмилтон спасается
Головоломный Гран-при Австрии выиграл Макс ФерстаппенГоловоломный Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен
Последние новости
Подгружаем последние новости