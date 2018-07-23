Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе высказал свое мнение о игре молодого форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – очень техничный игрок, который ещё и хладнокровен в завершающей стадии. Он – отличный дриблёр, у него выдающаяся скорость и рывок. Он сочетает в себе все необходимые качества, чтобы стать одним из лучших форвардов в мире.

Думаю, что сравнение с Пеле в данном случае вполне уместно. Пеле тоже здорово выглядел на чемпионате мира в юном возрасте.

Учитывая, что Мбаппе всего 19 лет, я думаю, что ему по силам не только догнать меня по количеству забитых мячей на чемпионатах мира, но и перегнать. Но для этого сборная Франции должна оставаться сильной командой», — цитирует Клозе Le Parisien.

Всего на чемпионатах мира Мирослав Клозе забил 16 мячей. 19-летний Килиан Мбаппе на чемпионате мира в РоSSии стал автором четырех голов.


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