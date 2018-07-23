Симэн: Петр Чех по-прежнему может быть полезен Арсеналу

Бывший игрок «Арсенала» Дэвид Симэн считает, что Петр Чех может остаться основным голкипером команды после перехода в команду немецкого вратаря Бернда Лено.

«Я не думаю, что Чех сразу перестанет играть за «Арсенал». Нельзя игнорировать опыт человека, который выиграл всевозможные титулы в Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Он по-прежнему может быть полезен команде. Интересно, что в новом сезоне Чеху достался свитер с первым номером. Это показывает, что он не хочет уходить из «Арсенала».

Конечно, бороться за место в стартовом составе будет тяжело. Я думаю, что Чех или Давид Оспина уйдут из команды. Но в любом случае вратарю, который только оказывается в АПЛ, требуется время, чтобы привыкнуть. Вспомните Давида де Хеа, как ему было тяжело в первых сезонах в «Манчестер Юнайтед». Если же Эмери сделает Лено первым номером, то будет интересно посмотреть на его адаптацию к новой лиге», — цитирует Симэна Goal.

Ранее стало известно, что 36-летний Чех может покинуть Лондон и перебраться в римскую «Рому».


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