Парма подаст апелляцию на снятие очков и дисквалификацию своего игрока

«Парма» выступила с официальным заявлением по ситуации с сегодняшним решением суда относительно подозрений насчет участия команды в договорных матчах. Напомним, что итальянский клуб был наказан снятием пяти очков в новом сезоне Серии А и дисквалификацией форварда Эмануэле Калайо на два года.

«Принимаем решение суда с невероятным разочарованием. Мы считаем, что приговор, вынесенный нашему игроку Эмануэле Калайо в отношении фактов, которые привели к судебному процессу, является ненормальным, несправедливым и несовместимым с недавними решениями, принятыми в спортивном делопроизводстве, учитывая чрезвычайно тяжелые санкции, которые к нам применили.

Мы считаем, что полное отсутствие участия «Пармы» в любом противозаконном поведении будет признано Федеральным апелляционным судом, куда мы обратимся в кратчайшие сроки в надежде восстановить справедливость», – говорится в заявлении клуба.