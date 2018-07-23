Моуринью: Тяжело, когда десять игроков основы отсутствуют

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат товарищеского матча с американским «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0).

«Это была, по сути, очередная тренировка. Пока нас нельзя назвать командой. Мы группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды, юниоры и так далее. Сейчас у нас нет команды, чтобы играть лучше.

Тяжело, когда десять игроков основы отсутствуют. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это и нелегко. Странная ситуация, поэтому мотивация в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться.

Антонио Валенсия? Он травмирован, и, думаю, нам пора к этому привыкать. С ним уже случалось подобное в прошлом сезоне, а в предстоящем, похоже, будет еще чаще», – цитирует португальца официальный сайт «Манчестер Юнайтед».