Моуринью: Тяжело, когда десять игроков основы отсутствуют

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат товарищеского матча с американским «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0).

«Это была, по сути, очередная тренировка. Пока нас нельзя назвать командой. Мы группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды, юниоры и так далее. Сейчас у нас нет команды, чтобы играть лучше.

Тяжело, когда десять игроков основы отсутствуют. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это и нелегко. Странная ситуация, поэтому мотивация в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться.

Антонио Валенсия? Он травмирован, и, думаю, нам пора к этому привыкать. С ним уже случалось подобное в прошлом сезоне, а в предстоящем, похоже, будет еще чаще», – цитирует португальца официальный сайт «Манчестер Юнайтед».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым
Усик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с ГассиевымУсик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с Гассиевым
Срна: Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо. ФутболСрна: Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо. Футбол
В ФФУ подтвердили, что матч Десна - Шахтер состоится в ЧерниговеВ ФФУ подтвердили, что матч Десна - Шахтер состоится в Чернигове
Блок рекламы


Похожие новости
Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весеУсик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе
Сарри: Хотим сохранить сильнейших игроковСарри: Хотим сохранить сильнейших игроков
Моуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. ФутболМоуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. Футбол
Моуринью: Эмоции были сильными, но сам матч не оченьМоуринью: Эмоции были сильными, но сам матч не очень
Моуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. ФутболМоуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. Футбол
Гнабри: Смогу многому научиться у игроков БаварииГнабри: Смогу многому научиться у игроков Баварии
Блащиковски: Игра с Японией - шанс доказать, что Польша никогда не сдаетсяБлащиковски: Игра с Японией - шанс доказать, что Польша никогда не сдается
Гарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачуГарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачу
Андерссон: Это самое тяжелое поражение, но Швеции надо зализать раныАндерссон: Это самое тяжелое поражение, но Швеции надо зализать раны
В Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроковВ Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроков
Последние новости
Подгружаем последние новости