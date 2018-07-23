Милан добивается благосклонности Игуаина. Футбол

Руководство итальянских "красно-черных" готовит новое улучшенное предложение личного контракта аргентинскому форварду "Ювентуса" Гонсало Игуаину, уверяют местные СМИ . Сам футболист ранее не хотел переходить в состав "Милана".

Ранее сообщалось, что с назначением Маурицио Сарри на пост главного тренера лондонского "Челси", ожидалось, что "синие" сделают предложение "Ювентусу" о покупке Игуаина. Тем не менее, пока процесс не сдвинулся.

Кроме того, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба якобы готов вернуться в Италию. Как утверждает издание Tuttosport, 25-летнему французу надоело работать под руководством Жозе Моуринью. Новоиспечённый чемпион мира не прочь присоединиться к "Старой Синьоре", за которую с недавних пор играет Криштиану Роналду.