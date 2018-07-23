Андрей Павелко: финансовая составляющая даже чуть уменьшится. Футбол

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко прокомментировал подписание нового контракта с тренерским штабом сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

– Для тренерского штаба сборной Украины условия улучшаются?

– Не могу комментировать, так как это конфиденциальная информация. Об этом уже будет договариваться администрация ФФУ. Думаю, финансовая составляющая даже чуть уменьшится. Но мы знаем, что этот тренерский штаб должен показать себя. Поставили обязательной целью для них – выход на Евро-2020. Это задача. Юношеская сборная удивила? Конечно, ждем матча с Турцией, – сказал Павелко.

В квалификации ЧМ-2018 сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла выйти в финальный турнир.


Terrikon со ссылкой на Tribuna.com


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