Усик определил для себя следующего соперника

Украинец хочет провести бой с британцем Тони Белью

Усик определил для себя следующего соперника
Александр Усик
Фото: twitter.com/wbsuperseries

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве сообщил о намерении провести следующий поединок с британцем Тони Белью.

При этом украинец отметил, что готов провести с ним бой в тяжелом или супертяжелом весе.

"После этого поединка (финал WBSS, прим. – LB.ua) нам с командой надо хорошо отдохнуть и восстановится, и тогда мы подумаем. Я слышал, что Тони Беллью говорил, что хочет боя с победителем Суперсерии, и он как раз боксирует в супертяжелой весовой категории. Мой друг, я готов. Если он не захочет спуститься в тяжелый вес, я с удовольствием поднимусь в супертяжелый", – заявил Усик.

В свою очередь, промоутер Беллью Эдди Хирн заявил, что уже связался с командой украинца.

“Поединок Усик – Беллью – это лучшее зрелище, которое можно организовать в данный момент. Александр одержал заслуженную победу, и может по праву считаться лучшим боксером в мире, вне зависимости от весовой категории. Еще до боя я говорил с Тони и он четко дал понять, что хочет этот бой. Я уже связался с командой Усика. На следующей неделе мы продолжим диалог”, – цитирует Хирна WorldBoxingNews.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, в доминирующем стиле победив в финале россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Добавим, Усик стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов.


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