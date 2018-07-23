Жилмар: для меня Украина - второй дом. Футбол

Главный тренер ФК "Львов" рассказал, что его привело в Украину и какую команду он хочет построить.

- Для меня Украина - второй дом. У меня отсюда жена и ребенок, я надеюсь получить гражданство.

Команда состоит наполовину из бразильцев, наполовину из местных футболистов. Будем играть в современный футбол с контролем мяча. В Бразилии многие команды играют, как племя индейцев: все в атаку, потом все в защиту. Это не о нас. Мы будем стараться переходить быстро в атаку, но играть организовано. Отрабатываем компактную игру через пас.

2018-19, Чемпионат Украины. 1-й круг. 1-й тур.

"Арсенал-Киев" - "Львов" 0:2 (0:1)



Голы: Воронин, 29 (0:1); Западня, 50 (0:2)



ФК "Львов" Жилмара да Силвы вполне может стать одним из сюрпризов сезона, если продолжит в том же духе...