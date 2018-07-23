Льюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при Германии

По итогам голосования на официальном сайте Формулы-1, лучшим гонщиком Гран-при Германии признан Льюис Хэмилтон. Так отмечена его победа, добытая в беспрецедентно трудных условиях.

На Трассе "Хоккенхаймринг" Хэмилтон совершил сразу несколько сильных поступков. Во-первых, стартовав 14-м, он умудрился уже на первых кругах вернуться в шестерку и вступить в борьбу за подиум. Во-вторых, он очень грамотно распорядился предоставленными шансами - мокрой трассой, выездами машины безопасности, вылетом Себастьяна Феттеля - чтобы возглавить гонку. В-третих, он сумел отстоять свое лидерство после впечатляющей атаки Валттери Боттаса и грамотно довести дело до победы, в которую мало кто верил на старте гонки.

Так что реальных конкурентов в голосовании у Хэмилтона не было...