Ули Хенесс заявил, что Озил годами играет дерьмово. Футбол

Президент "Баварии" Ули Хенесс эмоционально прокомментировал решение полузащитника Месута Озила завершить выступления за сборную Германии.

"На самом деле, это хорошие новости для сборной Германии. Каждый раз, когда "Бавария" играла против "Арсенала", мы атаковали через Озила, потому что он - слабое место. Озил годами играет дерьмово", - приводят спич Ули немецкие издания.