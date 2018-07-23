Ули Хенесс заявил, что Озил годами играет дерьмово. Футбол
Президент "Баварии" Ули Хенесс эмоционально прокомментировал решение полузащитника Месута Озила завершить выступления за сборную Германии.
"На самом деле, это хорошие новости для сборной Германии. Каждый раз, когда "Бавария" играла против "Арсенала", мы атаковали через Озила, потому что он - слабое место. Озил годами играет дерьмово", - приводят спич Ули немецкие издания.
Ранее Озил заявил, что не хочет более представлять Бундестим на международном уровне. "В силу отношения со стороны DFB и других я больше не хочу надевать футболку сборной Германии. Я чувствую, что не нужен и думаю, что мои достижения с того времени, когда я дебютировал в сборной Германии в 2009 году, забыты", - говорится, в частности, в его твиттере.
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